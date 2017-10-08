فهد العتيبي ينضم رسميًا لقنوات MBCPro.. ويعلق: الدوري السعودي أرض خصبة للإبداع

أعلن المعلق السعودي الكبير فهد العتيبي، انضمامه إلى معلقي الدوري السعودي، بعد تعاقده مع قنوات mbc pro sports.

وقال العتيبي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “يسعدني أن أؤكد للجميع انضمامي إلى mbc pro sports.. أتمنى أن أقدم مع زملائي مايرضي طموحات مشاهدينا في كل مكان”.

وأعرب المغردون عن سعادتهم بهذه الخطوة وأن انضمام العتيبي إلى معلقي الدوري السعودي يُعتبر إضافة قوية، لما يتمتع به من حضور مميز في التعليق العربي، وشعبية كبيرة بين المتابعين.

كل الجماهير تريد فهد العتيبي معلقاً لفريقها .. فماذا قال ؟#اخر_شوط #العتيبي_في_برو_سبورت pic.twitter.com/FKRU495Zh3 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) October 7, 2017

ويتواجد حاليًّا في قنوات mbc pro sports نخبة من أفضل المعلقين بالوطن العربي، حيث تضم فارس عوض وعيسى الحربين وبلال علام وجعفر الصليح وحماد العنزي.

وقال العتيبي في أولى تصريحاته لقناته الجديد: “أشكركم على الترحيب الحار وأتمنى أن أوفق في مهمتي الجديدة ويارب نكون على قدر المسؤولية”.

وأضاف: “الدوري السعودي حقق طفرة كبيرة الفترة الماضية وبه جماهيرية كبيرة وأرض خصبة للإبداع، ومن واقع تعليقي على المباريات الكبرى في الدوريات الأوروبية فأرى أن مباريات الدوري السعودي بها (رتم) عال جدا ويوازي بعض المباريات الأوروبية والمعلق يجب أن يتكيف مع الأجواء، ومع بدء تعليقي على الدوري السعودي سندخل أكثر في الأجواء”.