مباراة السعودية وجامايكا.. فارس عابدي يصيب السعوديين بالإحباط

أصاب اللاعب المنضم حديثا للمنتخب السعودي فارس عابدي، الجمهور بالإحباط، إثر مشاركته، اليوم السبت، في المباراة الودية أمام جامايكا، والتي يستعد من خلالها “الأخضر” لتجريب عدة لاعبين استعدادا لخوض غمار مونديال روسيا 2018 بعد التأهل رسميا.

ولم يقدم الاعب المستوى المأمول منه خلال المباراة، وهو ما أرجعه البعض إلى صغر سنه وقلة خبرته.

فيما انتقد البعض ضمه، وقال مغرد: “مع الاحترام الشديد لفارس عابدي لكن لا يملك أي مقومات لاعب كورة قدم نفختوه على الفاضي”.

وأشار آخر: “فارس عابدي صعبة يلعب في فرق الدرجة الأولى كيف بالمنتخب!؟”.

رغم صعوبة الحكم من أول مباراة ..

إلا أنني لا أرى شيئاً خارقاً للعاده في فارس عابدي ومختار علي .. — طارق بن طالب الحربي (@tareqmbt0) October 7, 2017

وأضاف مغرد ثالث: “مختار علي لاعب عادي، فارس عابدي ممكن يجي منه شيء مستقبلا، لكن التطور مايجي في المنتخب لازم يلعبون مع أنديه وفي منافسات قوية”.

وأثار انضمام فارس عابدي للمنتخب الوطني جدلًا واسعًا، خاصة أنه مثل منتخب أمريكا تحت 18 عامًا، ويلعب عابدي لفريق جامعة فرجينيا، وسجل 19 هدفًا خلال الموسم الحالي.

تأكد عزيزي الرياضي بأن مختار علي و فارس عابدي ليس كريستيانو و ميسي لتنتظر منهم الكثير و تذكر صغر سنهم و أول مشاركة #السعوديه_جامايكا — عبدالعزيز (@abdulazizar8) October 7, 2017

#السعوديه_جامايكا

فكرة ضم مختار علي و فارس عابدي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ صاحبها ويبقى #سعود_الصرامى هو الوحيد الذي عارض بخبرة وأمانة — مسعد المطيريⓂ (@mtfr38) October 7, 2017

لاعبي المنتخب مختار علي وفارس عابدي اثناء النشيد الوطني ????????????????????????????????????????????.

التغطية كامله في سنابي .

Snap: alshlshh#السعودية_جامايكا pic.twitter.com/v7cVEEs5uE — علاء الشهري (@AlaaHD8) October 7, 2017

#السعوديه_جامايكا مع الاحترام الشديد ل فارس عابدي لكن لايملك اي مقومات لاعب كورة قدم نفختوه على الفاضي — نايف الشيباني (@naif_4404) October 7, 2017

#السعوديه_جامايكا واضح ان فارس عابدي مستواه اقل من عادي اللاعب تعرفه من كم لمسه — مطلق الدوسري (@motlaq27) October 7, 2017

فيه ناس مايبون فارس عابدي ????

مشاء الله كيف حكمتو من عشر دقايق ! — Ghelth (@llE2_) October 7, 2017