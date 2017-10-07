مباراة السعودية وجامايكا.. فارس عابدي يصيب السعوديين بالإحباط

مباراة السعودية وجامايكا.. فارس عابدي يصيب السعوديين بالإحباط

المصدر: فريق التحرير

أصاب اللاعب المنضم حديثا للمنتخب السعودي فارس عابدي، الجمهور بالإحباط، إثر مشاركته، اليوم السبت، في المباراة الودية أمام جامايكا، والتي يستعد من خلالها “الأخضر” لتجريب عدة لاعبين استعدادا لخوض غمار مونديال روسيا 2018 بعد التأهل رسميا.

ولم يقدم الاعب المستوى المأمول منه خلال المباراة، وهو ما أرجعه البعض إلى صغر سنه وقلة خبرته.

فيما انتقد البعض ضمه، وقال مغرد: “مع الاحترام الشديد لفارس عابدي لكن لا يملك أي مقومات لاعب كورة قدم نفختوه على الفاضي”.

وأشار آخر: “فارس عابدي صعبة يلعب في فرق الدرجة الأولى كيف بالمنتخب!؟”.

وأضاف مغرد ثالث: “مختار علي لاعب عادي، فارس عابدي ممكن يجي منه شيء مستقبلا، لكن التطور مايجي في المنتخب لازم يلعبون مع أنديه وفي منافسات قوية”.

وأثار انضمام فارس عابدي للمنتخب الوطني جدلًا واسعًا، خاصة أنه مثل منتخب أمريكا تحت 18 عامًا، ويلعب عابدي لفريق جامعة فرجينيا، وسجل 19 هدفًا خلال الموسم الحالي.

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