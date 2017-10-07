مباراة السعودية وجامايكا.. صورة لدكة بدلاء لاعبي “الأخضر” تثير غضب الجمهور

أثارت صورة للاعبي منتخب السعودية نشرها مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، خلال مواجهة “الأخضر” لنظيره منتخب جامايكا، اليوم السبت، وديًا، ضيق الجمهور الرياضي.

ويظهر في الصورة اللاعبون على دكة البدلاء قبل المباراة وهم يتصفحون هواتفهم دون أي اكتراث بالمواجهة الودية، والتي يستعد من خلالها المنتخب السعودي لخوض غمار مونديال روسيا 2018، العام المقبل.

أين إدارة المنتخب من هذا المنظر !!

#السعوديه_جامايكا pic.twitter.com/SSnat0e8Ir — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) October 7, 2017

ونشر مغرد الصورة وعلق عليها، قائلًا: “أين إدارة المنتخب من هذا المنظر”.

في حين قال آخر في سخرية: “يتابعون مباراه المنتخب في الجوال”.

وشدد آخر: “أين ماجد عبدالله من هذا المنظر، لاعبو احتياط المنتخب في عالم ثانٍ”.