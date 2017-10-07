مباراة السعودية وجامايكا.. صورة لدكة بدلاء لاعبي “الأخضر” تثير غضب الجمهور

أثارت صورة للاعبي منتخب السعودية نشرها مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، خلال مواجهة “الأخضر” لنظيره منتخب جامايكا، اليوم السبت، وديًا، ضيق الجمهور الرياضي.
ويظهر في الصورة اللاعبون على دكة البدلاء قبل المباراة وهم يتصفحون هواتفهم دون أي اكتراث بالمواجهة الودية، والتي يستعد من خلالها المنتخب السعودي لخوض غمار مونديال روسيا 2018، العام المقبل.
أين إدارة المنتخب من هذا المنظر !!
#السعوديه_جامايكا pic.twitter.com/SSnat0e8Ir
— عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) October 7, 2017
ونشر مغرد الصورة وعلق عليها، قائلًا: “أين إدارة المنتخب من هذا المنظر”.
في حين قال آخر في سخرية: “يتابعون مباراه المنتخب في الجوال”.
وشدد آخر: “أين ماجد عبدالله من هذا المنظر، لاعبو احتياط المنتخب في عالم ثانٍ”.
أين ماجد عبدالله من هذا المنظر لاعبي احتياط المنتخب في عالم ثاني!#السعودية_جامايكا #دوري_بلس #اكشن_يا_دوري #الاهلي #الهلال #النصر #الاتحاد pic.twitter.com/aov9QaAYV8
— كل الرياضة ???????? (@All_sports0) October 7, 2017
يتابعون مباراه المنتخب في الجوال..
#السعوديه_جامايكا pic.twitter.com/nXNs5H7tlW
— عبدالعزيز العنزي (@11Az00ooo00z) October 7, 2017
اذا هذه الصورة صحيحة في دكة المنتخب
والله مصيبة
كيف لاعبي الدكة مشغولين بجولاتهم ولايتابعوا
تحركات اللاعبين في المنتخب pic.twitter.com/334LoYCJ0x
— عبدالرحمن الغيث♛ (@a_kk_2009) October 7, 2017