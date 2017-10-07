مباراة السعودية وجامايكا.. سخرية من القناة الناقلة لهذه الأسباب

أثارت قناة “السعودية الرياضية” غضب الجمهور الرياضي في المملكة خلال نقلها لمواجهة المنتخب السعودي ضد نظيره جامايكا، اليوم السبت، في إطار المباريات الودية للأخضر استعدادًا لكأس العالم، والذي تأهل له المنتخب رسميًا.

ويخوض المدرب الأرجنتيني باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي أول مباراة له في قيادة الأخضر السعودي، بعد استقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، بعدما تأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، ويسعى المدرب الأرجنتيني إلى تحقيق بداية قوية له في قيادة الأخضر السعودي.

لازالت قناة السعوديه الرياضيه تواصل غرابتها التقنيّه ، اليوم صوت المعلق تحسه طالع من الرسيفر — ابو لجين (@AbO__LujaIn) October 7, 2017

وأعرب الجمهور الذي يشاهد المباراة على قنواتها بشكل حصري عن استغرابهم من سوء الصورة وصوت المعلق الذي لا يرضيهم.

وقال مغرد: “ما زالت قناة السعودية الرياضية تواصل غرابتها التقنيّة، اليوم صوت المعلق تحسه طالع من الريسيفر”.

قصيدة المعلق محمد غازي صدقه قبل بداية مباراة السعودية × جامايكا pic.twitter.com/H6T92tpVNU — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017

وأشار آخر: “القناة السعودية الرياضية نقلها ضعيف والتعليق سيئ جدًا، إلى متى وقناة الوطن بعيدة عن الاهتمام”.

ياقلب لاتحزن على النقل التلفزيوني عبر السعودية الرياضية لاتعليق !! ولا صوت جمهور !! ولا ولا ولا ???? #السعودية_جامايكا — DEEF-AlSHEHRI (@alshehri6455) October 7, 2017

والله العظيم ماراح تتطور هالقناة الخشبية !! المعلق بوادي والمباراة بوادي وصوت الجمهور مكتوم !???? #السعوديه_جامايكا — Saud (@saud_88M) October 7, 2017

نصيحة: اعمل بصمت واجعل نجاحك ووصولك لأهدافك هو الصوت الذي تسمعه للعالم.#السعوديه_جامايكا — معلومات عامة (@2Generalinfo) October 7, 2017

والله العظيم ماراح تتطور هالقناة الخشبية !! المعلق بوادي والمباراة بوادي وصوت الجمهور مكتوم !???? #السعوديه_جامايكا — Saud (@saud_88M) October 7, 2017

#السعوديه_جامايكا السعودية الرياضيه رحنا و رجعنا و هم مكانك سر ؟! وش هالمعلق الخايس !!! عطونا صوت الجماهير — فواز_فهد (@4fyfy) October 7, 2017