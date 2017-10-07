مباراة السعودية وجامايكا.. سخرية من القناة الناقلة لهذه الأسباب

مباراة السعودية وجامايكا.. سخرية من القناة الناقلة لهذه الأسباب

المصدر: فريق التحرير

أثارت قناة “السعودية الرياضية” غضب الجمهور الرياضي في المملكة خلال نقلها لمواجهة المنتخب السعودي ضد نظيره جامايكا، اليوم السبت، في إطار المباريات الودية للأخضر استعدادًا لكأس العالم، والذي تأهل له المنتخب رسميًا.

ويخوض المدرب الأرجنتيني باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي أول مباراة له في قيادة الأخضر السعودي، بعد استقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، بعدما تأهل إلى كأس العالم روسيا 2018، ويسعى المدرب الأرجنتيني إلى تحقيق بداية قوية له في قيادة الأخضر السعودي.

وأعرب الجمهور الذي يشاهد المباراة على قنواتها بشكل حصري عن استغرابهم من سوء الصورة وصوت المعلق الذي لا يرضيهم.

وقال مغرد: “ما زالت قناة السعودية الرياضية تواصل غرابتها التقنيّة، اليوم صوت المعلق تحسه طالع من الريسيفر”.

وأشار آخر: “القناة السعودية الرياضية نقلها ضعيف والتعليق سيئ جدًا، إلى متى وقناة الوطن بعيدة عن الاهتمام”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً