هيئة الرياضة السعودية تنشئ أكاديمية لتطوير حراس المرمى بإشراف الألماني أوليفر كان

قالت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إنها قررت تأسيس أكاديمية متخصصة في مركز حراسة المرمى، تحت إشراف الحارس الألماني الشهير أولفر كان، في خطوة تستهدف فيما يبدو تحويل المملكة إلى مصدر لنجوم كرة القدم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها “رغبة في تطوير مستويات لاعبي كرة القدم وبنائهم بما يناسب أحدث أساليب كرة القدم وتطورها ؛وتحقيقًا لبناء جيل رياضي متفوق في هذه اللعبة، فقد قررت الهيئة العامة للرياضة ،ودعمًا لخطة الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو مستقبل أفضل لكرة القدم ،تأسيس أكاديمية متخصصة في مركز حراسة المرمى”.

وأضافت الهيئة في بيان لها “وقّع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مساء اليوم (الجمعة)، عقدًا مع الحارس الألماني “أولفر كان” يتولى بموجبه الإشراف والإدارة على هذه الأكاديمية ،التي ستحمل مسمى أكاديمية “أوليفر كان الدولية” وتتيح لكل الراغبين من مختلف أنحاء العالم الانضمام لها وستكون الرياض مقرًا لها.

ولم يتم تحديد موعد دقيق لبدء الأكاديمية الجديدة باستقبال الراغبين بالالتحاق بها، ولا التكاليف المادية التي يتوجب عليهم دفعها ،في حال لم يكن الانتساب للأكاديمية مجانيًا.

ومن المرجح أن يشارك في الإشراف على الأكاديمية عدد من حراس المرمى السعوديين وفي مقدمتهم الحارس محمد الدعيع ،الذي يمتلك سجلًا ذهبيًا في عدد مشاركاته مع منتخب بلاده أو الأندية السعودية.

ووجد الإعلان عن الهيئة صدىً سريعًا وواسعًا في المملكة ،انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي التي وجد الوسم “#تأسيس_أكاديمية_رياضية_بالعاصمة” تفاعلًا لافتًا فيها من قبل عشاق كرة القدم الكثر في السعودية.

وكتب الإعلامي السعودي الرياضي محمد البكيري معلقًا على القرار “عاصفة القرارات التصحيحية والتطويرية والجديدة من #هيئة_الرياضة تتوالى بإطلاق مشروع بقيادة الحارس أولفر كان”.

وعلق الإعلامي الرياضي السعودي، عبدالله الفقيّر‏ في سياق مماثل قائلًا: “بعد التنظيم حان وقت التطوير #تأسيس_أكاديمية_رياضية_بالعاصمة بقيادة الحارس الألماني اوليفر كان آفاق رياضية منتظرة مع تركي آل الشيخ”.

واختار كثير من المدونين السعوديين ،مشاركة لقطات شهيرة للحارس الألماني ،وهو يتصدى للكرة في مبارياته مع منتخب بلاده أو مع ناديه بايرن ميونخ.