السعودية..سوريا تسمح لخريبين بالانضمام لنادي الهلال

قالت تقارير صحفية إن إدارة المنتخب السوري ستسمح للمهاجم عمر خريبين بالذهاب لناديه الهلال السعودي.

ويغيب خريبين عن مباراة سوريا وأستراليا في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018، بسبب الإيقاف.

ويحق للمنتخب السوري بحسب ما نقلت صحيفة “عين اليوم”، الاحتفاظ بخريبين حتى نهاية مباراة الإياب التي ستقام في 10 أكتوبر الحالي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في الوقت الذي ينتظر به اللاعب منافسات حاسمة مع الهلال على مستوى دوري أبطال آسيا، في المواجهة التي تنتظر الفريق الأزرق أمام بيروزي الإيراني في إياب البطولة الآسيوية التي ستقام في 17 من الشهر الحالي.

وفاز الهلال في مباراة الذهاب 4/0، سجل منها خريبين 3 أهداف (هاتريك).