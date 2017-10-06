السعودية.. شكوى جديدة ضد نادي النصر في الفيفا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تلقت خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يتضمن شكوى تقدم بها المحترف الكرواتي إيفان توميتشاك يطلب من خلالها فسخ عقده من طرفه مع الفريق.

وأفاد توميتشاك بشكواه أنه لم يستلم مرتبات 3 أشهر إضافة لمطالبته ببقية قيمة العقد، وهي مليون و300 ألف دولار تمثل قيمة عقده كاملًا لهذا الموسم كون العقد الموقع بين الطرفين لا يوجد به شرط جزائي.

‎وأكدت ذات المصادر بحسب ما نقلت صحيفة “الرياضي” أن الإدارة النصراوية سترد على هذه الشكوى قبل منتصف شهر أكتوبر الجاري، حيث ستؤكد على أنه استلم مقدم عقده، ويعد هذا المقدم من ضمن رواتبه الشهرية بالإضافة إلى أنه وقّع قبل سفره على ورقة تثبت أنه هو من طلب السفر لبلاده وأنه المسؤول عن سفره، حيث إن إدارة نادي النصر متمسكة بالعقد المبرم مع اللاعب، والذي يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

‎وأضافت الصحيفة أن وضع الفريق النصراوي سليم بهذه القضية، ومن المرجح أن يكسب هذه القضية خاصة أن الكرواتي إيفان هو من كسر العقد من طرفه بالرغم من محاولات ثنيه عن هذا القرار وهو الأمر الذي يجعل وضع النصر صحيحا قانونيًا، حيث لن يتنازل الفريق النصراوي عن حقوقه بهذه القضية وسيطلب جميع حقوقه بهذه القضية.

‎يذكر بأن نادي كيه ميتشيلن البلجيكي قد وقّع بشكل رسمي مع المحترف في صفوف نادي النصر إيفان توميتشاك لمودة موسمين.