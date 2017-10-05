يحب نجمي نادي الهلال.. لماذا رفض فارس عابدي التوقيع لأندية سعودية؟

قال فارس عابدي، لاعب فريق جامعة فرجينيا، ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، إن أول مركز لعب فيه كان حراسة المرمى ثم أصبح لاعبا في مركز الوسط.

وبدأ اللاعب مسيرته مع الرياضة كلاعب كرة سلة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار اللاعب في تصريحات لبرنامج في المرمى إلى أنه تربى في مدينة الظهران السعودية.

وتابع “غادرتها الى أمريكا عام 2014 م .. ومثلت منتخب أمريكا تحت 18 عاما”.

لاعب المنتخب السعودي فارس عابدي يستعرض مهاراته. pic.twitter.com/35fyFQ6EKN — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) October 4, 2017

وأعلن إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن ضم اللاعب لقائمة المواجهتين الوديتين أمام جامايكا وغانا.

وتابع عابدي :”كان عندي فرص توقيع عقود احترافية مع أندية سعودية .. ولكن عائلتي أصرت على الذهاب الى أمريكا لإكمال الدراسة”.

“أحب يوسف الثنيان لاعب نادي الهلال السابق، وأتابع فديوهات له .. وأيضا أحب محمد الشلهوب لاعب الهلال الحالي”.

وأثار انضمام فارس عابدي لمنتخب السعودية جدلًا واسعًا، خاصة أنه مثل منتخب أمريكا تحت 18 عامًا.

ويلعب عابدي لفريق جامعة فرجينيا، وسجل 19 هدفًا خلال الموسم الحالي.

وضم معسكر السعودية الحالي، عدة لاعبين من مواليد المملكة تمهيدا لضمهم لمنتخبات المملكة العربية السعودية، حيث تم منح اللاعب مختار علي لاعب تشيلسي المعار لفيتسه ارنيم الجنسية السعودية ليتمكن من تمثيل الأخضر خلال الفترة المقبلة.