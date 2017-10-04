هل تدخل نساء السعودية ملاعب كرة القدم بالمملكة قريبًا؟.. الأميرة ريما بنت بندر تجيب

قالت الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيل هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير، إن هدف الهيئة من المشاركة في الأسبوع السعودي للتصميم، هو إبراز المواهب السعودية من الشباب والبنات.

وأشارت الأميرة ريما بنت بندر خلال كلمة أثناء المعرض إلى أن هيئة الرياضة السعودية، ستنظم أول بطولة محلية للألعاب البارالمبية في الرياض الشهر المقبل.

وبسؤالها عن إمكانية دخول نساء السعودية لملاعب المملكة قريبا، قالت الأميرة ريما بنت بندر: “توجد خطط قادمة ودخول النساء للملاعب يتطلب التنسيق مع عدة جهات غير هيئة الرياضة”.

وشددت ريما بنت بندر على أن الأمير محمد بن سلمان دائما يشجع الجميع على المشاركة في الفعاليات.

وحضرت نساء سعوديات مباراتي السوبر السعودي الموسمين الماضيين، لكن المباراتين أقيمتا في لندن، وليس السعودية.

يذكر أن تواجد العوائل بأحد ملاعب السعودية خلال اليوم الوطني، فتح جدلا واسعا في السعودية حول السماح للنساء بدخول ملاعب المملكة خلال الفترة المقبلة، وزاد الجدل مع السماح لنساء المملكة بالقيادة مؤخرا.