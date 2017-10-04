السعودية.. هيئة الرياضة تتوعد هؤلاء بالملاحقة القانونية

قالت الهيئة العامة للرياضة السعودية، في بيانٍ لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه عدد من الشركات والمؤسسات بلغ عددها قرابة الـ22، وذلك بعد قيامها بالتعدي على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي لكرة القدم، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية وحملات تسويقية دون الحصول على إذن اتحاد القدم أو الشركات الراعية له.

‎وقالت الهيئة في بيان رسمي :”بناء على ما تم رفعه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال قيام عدد من الشركات بالتعدي على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي، واستخدام تلك الحقوق في أغراض تجارية من خلال طرحها كإعلانات دعائية وحملات تسويقية باستغلال اسم وشعار ورسوم الاتحاد السعودي وصور ومقاطع للاعبي المنتخب الوطني ومبارياته الرسمية والودية دون الحصول على أي أذن من الاتحاد أو الشركات الراعية له إلى جانب استغلال شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم وشعار مونديال كأس العالم 2018 بصورة غير قانونية”.

‎وأشارت الهيئة العامة للرياضة إلى أنه بصفتها المعنية بتنظيم ورعاية الشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية تود التنبية على جميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أو تسويق أي حق من الحقوق التجارية العائدة للاتحاد السعودي (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو للاتحاد الدولي إلا بعد الرجوع لهما وأخذ موافقة خطية منهما تفيد بذلك وتحدد شروط استخدام تلك الحقوق.

‎وأكدت الهيئة في ذات الوقت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعد على الحقوق التجارية للاتحاد السعودي أو الاتحاد الدولي بما يضمن الحفاظ على حقوقهما المالية والأدبية، وتأكيداً لذلك فأنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ضد الشركات والمؤسسات التي قامت خلال الفترة الماضية باستغلال شعار الاتحاد السعودي لكرة القدم .