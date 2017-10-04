نادي الاتحاد السعودي يتورط مع “فيفا” من جديد بسبب فيكتور بيتوركا.. تعرّف على التفاصيل

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قرارها النهائي لصالح الروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي، وألزمت الاتحاد بدفع أكثر من 25 مليون ريال خلال مدة زمنية محددة غير قابلة للاستئناف.

وكان الرئيس الاتحادي السابق انمار الحائلي بحسب ما نقلت صحيفة الرياض قد تلقى خطاباً قبل أيام رفض الإفصاح عنه وتوجه إلى لندن محاولاً إيجاد حلول تمنح النادي حق استئناف ضد القرار إلا أن الصدمة كانت بإلزام النادي دفع المبلغ كاملاً خلال فترة وجيزة.

وتسبب هذا الأمر بصدمة محبطة لجماهير “العميد” التي صابها القلق بشكل كبير لما يحدث لناديها من قرارات وأحكام مالية ملزمة في ظل عدم وجود المداخيل التي تنقذه من تلقي أي عقوبة جديدة في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار.

وتتخوف الجماهير من إصدار عقوبات دولية تاريخية ستؤثر على مستقبل الاتحاد الذي تلقى الأسبوع الماضي إلزامه بدفع مبلغ 20 مليون ريال بعد أن كسب لاعب الوسط الغاني سولي على مونتاري قضيته، الأمر الذي زاد من جراح النادي وتسبب بإحباط كبير لدى جماهيره التي وصفت الوضع الحالي بالصعب في ظل كثرة المطالبات.