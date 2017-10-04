حقيقة عودة محمد عبدالشافي لاعب الأهلي السعودي لنادي الزمالك المصري في يناير

كشف نادي الأهلي السعودي حقيقة رحيل محمد عبدالشافي ،ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وقال الفهمي، مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة، إن موقف محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الفريق، لن يتحدد في الوقت الحالي ،وإنما الأمر مؤجل لشهر يناير المقبل.

وأوضح في تصريحات إذاعية: “عبد الشافي يشارك مع الفريق ،ولا يمكننا تحديد موقفه في الوقت الحالي، وقد يطرأ جديد في شهر يناير المقبل”.

وأضاف: “لم يصلنا أي خطابات من الزمالك بشأن استعادة عبدالشافي أو أي نادي آخر”.

وأكمل مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة: “عبد الشافي هو خير ممثل وسفير للمصريين، لاعب خلوق بالإضافة لفنياته داخل الملعب، وقد أجبر الجميع على بقائه لنحو 4 سنوات ،وهو أمر لم يحدث من قبل في الدوري السعودي أن يظل لاعب أجنبي بصفوف فريقه لهذه الفترة”.