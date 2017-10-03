ماذا قال رئيس نادي الهلال السعودي عن صافرات الاستهجان تجاه مدرب الفريق؟ (فيديو)

قال الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي، إن مدرب الفريق ررامون دياز، كان غاضبًا بسبب صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير، خلال مباراة فريقه أمام القادسية، ولم تكن بسبب تدخل الإدارة في عمله.

وقال نواف في مداخلة هاتفية ببرنامج “أكشن يا دوري”: “صرحت بعد المباراة مباشرة وأتمنى ألا يتم التعميم بالسوء على كل الأندية وليس لدي ما أخفيه”.

وأضاف: “لا يجب تعميم أخطاء الأندية على الكل.. وما يهمني هو أن يقتنع الجمهور الهلالي”.

ورد رئيس الهلال على الإعلامي محمد العمير، والذي قال إن دياز غاضب وظهر ذلك عليه خلال المؤتمر الصحفي بسبب تدخل إدارة الهلال في عمله”.

وقال الأمير نواف للرد:” غضب دياز بسبب صافرت استهجان الجماهير الحاضرة لمباراة القادسية، المدرب كان غاضبًا من الجماهير فقط، وليس حسب ما قال الضيف وأتمنى ألا يعمم على كل الرؤوساء”.

وأضاف: “سواء اقتنع ضيفكم أو لم يكن لديه قناعة، بعدما تدخلنا في عمل المدرب دياز، هذا أمر لا يهمنا كإدارة هلالية، بما أن الضيف ليس هلالي، فهذا أمر لا يعنيني، ما يهمني فقط هو جمهور نادي الهلال”.