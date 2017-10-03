غوستافو كوينتيروس: فضلت العمل في نادي النصر السعودي عن أندية الإكوادور

قال المدير الفني الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس مدرب نادي النصر السعودي الجديد، إنه سيقوم بتوقيعه على عقود تدريبه الأسبوع المقبل حيث سيسافر للأرجنتين نهاية الأسبوع الجاري ومنه ينطلق للمملكة.

وعن عرض النصر قال: ” العرض كبير جداً والنادي له سمعة كبيرة مرموقة إضافة لأنه سيشارك في دوري أبطال آسيا ويملك أربع لاعبين دوليين تحت قيادة باوزا”.

وتابع:” ‏تم التوصّل الى اتفاق مع النصر وكي يكون رسمياً يجب أن ننتظر حتى موعد توقيع العقود بيننا.”

وبحسب مصادر إعلامية فإن المدرب فضّل التعاقد مع النصر عن ناديي ناسيونال دي كيتو وإيميلك الإكوادوريين”.

وأوضحت مصادر قريبة من إدارة النصر أنها اتفقت مع كوينتيروس على تقاضي مبلغ مليوني دولار حتى نهاية الموسم الجاري.