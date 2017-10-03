السعودية.. هيئة الرياضة تتوعد إعلاميًا أساء لرئيسها (صورة)

توعدت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أحد الإعلاميين بمقاضاته بسبب تغريدة أساء فيها للرئيس العام للهيئة.

وكان الإعلامي دواس الفراج قد أبدى اعتراضه على إبعاد رئيس نادي الرائد عبدالعزيز التويجري متهكمًا وساخرًا من رئيس عام الهيئة تركي آل الشيخ.

وعلى الفور رصد حساب الهيئة تغريدة الدواس ،حيث بادر بالرد بأنه تم رصد التغريدة وسيتم التعامل معها قانونيًا.

وكان آل الشيخ قد أصدر قرارًا بإعفاء رئيسي الرائد والاتحاد، عبدالعزيز التويجري وأنمار الحائلي بسبب وجود شبهات تزوير.

#الرائد شي مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد

التويجري الرياضي المعروف

ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع

المتعصب الذي لاعلاقة له بالرياضة,,,! pic.twitter.com/RHA0iltg7a — دواس الفراج (@barzan1386) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧