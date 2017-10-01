شاهد اللقطة التي تسببت في تهديد رامون دياز مدرب نادي الهلال بالرحيل (فيديو)

تداول إعلاميون ومشجعون سعوديون لقطة لصافرات استهجان أطلقتها جماهير نادي الهلال السعودي، ضد ياسر القحطاني مهاجم الفريق، خلال نزوله بديلا في مباراة القادسية ضمن مباريات دوري جميل السعودي، ظهر خلالها رامون دياز غاضبا.

وأشار المدير الفني لنادي الهلال السعودي للجماهير مطالبا بالهدوء.

ولا ترغب جماهير الهلال في الدفع بالثنائي ياسر القحطاني والأورغوياني ماتياس بريتوس بعكس رغبة دياز.

وأكد دياز عقب المباراة أنه لا يريد الحديث عن اللقاء، وسيركز في بطولة دوري أبطال آسيا، ولا يعلم مستقبله مع الفريق بعد ذلك.

مقطع يؤكد سبب غضب رامون دياز ويثبت ما قاله رئيس #الهلال_الملكي نواف بن سعد حول سبب ردة فعل رامون دياز الغاضبة ( المؤقتة )في المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/A3KUmPpVGw — م. سليمان الجعيلان (@sulimanAljuilan) September 30, 2017

تصريح دياز تسبب في حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي الهلالي، حيث تخوفت جماهير الهلال من إمكانية رحيل دياز بعد أن قاد الفريق لمستويات مميزة في الفترة الماضية، وفاز ببطولة الدوري وكأس الملك، ووصل إلى قبل نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وتغلب ذهابًا على بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، رغم النقص العددي، كما أنه يتصدر حاليًا بطولة الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

وقال الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، إن دياز كان محبطًا من عدد الجماهير الحاضرة في مواجهة القادسية، وصافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين، وكان من المفروض أن يكون هناك اهتمام من الجمهور للاعبين، لأنهم لا يحبطون لاعبًا فقط ولكن الفريق كله.

وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني تساءل كيف يكون هذا الحضور فقط ونحن فائزون في أبطال آسيا.