هل يرحل محترف الأهلي السعودي “فيتفا” في الميركاتو الشتوي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن عدداً من العروض الإماراتية قد وصلت للاعب اليوناني فيتفاتزيديس لضمه لصفوف إحداها في الميركاتو الشتوي المقبل.

وجدد اللاعب تعاقده مع النادي السعودي حتى نهاية موسم 2019، إلا أن إدارة النادي قد لا تمانع في بيعه رغبة في تجديد دماء اللاعبين الأجانب.

يذكر أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، قد استبعد “فيتفا”، من قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا في نسختها الحالية، والتي ودعها الأهلي من دور الـ8.

وعن المحترف المصري محمد عبدالشافي، قالت المصادر إن اللاعب سيستمر مع الفريق ولا نية للاستغناء عنه بعد تداول تقارير تفيد ذلك.