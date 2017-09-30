صاروخية ريفاس تقود نادي الهلال لإسقاط القادسية وتصدر ترتيب الدوري السعودي

سجل المهاجم الفنزويلي ريفاس، هدفًا مبهرًا لنادي الهلال السعودي، اليوم السبت، قاد به فريقه للظفر بنقاط مواجهة القادسية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي، والتي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

وتمكن ريفاس من صناعة هدف الهلال الأول لصالح زميله البرازيلي إدواردو في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثاني لصالح الهلال بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، من كرة وصفها الجمهور الهلالي عبر موقع تويتر بأنها عابرة للقارات من قوتها، وكان المذهل هو رد فعل مدافع القادسية الذي خشى أن تصطدم الكرة بوجهه من قوتها.

59' ريفاس يسجل هدفه الأول بقميص الهلال, محرزاً ثاني أهداف الهلال في شباك القادسية 2-1#دوري_بلس pic.twitter.com/d3d5dwP0QA — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) September 30, 2017

فيما حمل هدف القادسية إمضاء المحترف البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة (51).

ترتيب فرق #الدوري_السعودي_للمحترفين النهائي بتاريخ 2017/9/30 بعد إنتهاء اليوم الثالث والاخير من الجولة 5 من موسم 2017/2018 pic.twitter.com/MDWxVQ3QjJ — ترتيب الدوري السعودي (@SPLstandings) September 30, 2017

وبهذه النتيجة يضمن الهلال تصدره لترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.

51' بعد صناعة مميزة من بيسمارك فيريرا، ايلتون خوزيه يسجّل هدف التعادل في مرمى الهلال 1-1 #دوري_بلس pic.twitter.com/3vHv5bR2Nl — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) September 30, 2017