صاروخية ريفاس تقود نادي الهلال لإسقاط القادسية وتصدر ترتيب الدوري السعودي

صاروخية ريفاس تقود نادي الهلال لإسقاط القادسية وتصدر ترتيب الدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم الفنزويلي ريفاس، هدفًا مبهرًا لنادي الهلال السعودي، اليوم السبت، قاد به فريقه للظفر بنقاط مواجهة القادسية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي، والتي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

وتمكن ريفاس من صناعة هدف الهلال الأول لصالح زميله البرازيلي إدواردو في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، فيما سجل الهدف الثاني لصالح الهلال بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، من كرة وصفها الجمهور الهلالي عبر موقع تويتر بأنها عابرة للقارات من قوتها، وكان المذهل هو رد فعل مدافع القادسية الذي خشى أن تصطدم الكرة بوجهه من قوتها.

فيما حمل هدف القادسية إمضاء المحترف البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة يضمن الهلال تصدره لترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً