مباراة الهلال والقادسية.. إدواردو يسجل هدفًا رائعًا من صناعة ريفاس (فيديو)

مباراة الهلال والقادسية.. إدواردو يسجل هدفًا رائعًا من صناعة ريفاس (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، بهدف أول لفريقه في شباك القادسية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، معقل نادي الهلال السعودي.

وجاء الهدف في الدقيقة 12 بعد صناعة رائعة من ريفاس، ليستقبل الكرة من داخل منطقة الجزاء ويسكنها على يسار حارس القادسية.

ودخل نادي الهلال مواجهة اليوم بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط الغالية من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وفقد الهلال صدارته لصالح الباطن الذي تعادل أمام ضيفه الفتح ليبتعد بفارق الأهداف.

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