مباراة الهلال والقادسية.. إدواردو يسجل هدفًا رائعًا من صناعة ريفاس (فيديو)

تقدم كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، بهدف أول لفريقه في شباك القادسية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، معقل نادي الهلال السعودي.

12' كارلوس ادواردو يسجّل الهدف الأول للهلال بعد صناعة ريفاس 1-0 #دوري_بلس pic.twitter.com/UJPX9esYxa — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) September 30, 2017

وجاء الهدف في الدقيقة 12 بعد صناعة رائعة من ريفاس، ليستقبل الكرة من داخل منطقة الجزاء ويسكنها على يسار حارس القادسية.

ودخل نادي الهلال مواجهة اليوم بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط الغالية من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وفقد الهلال صدارته لصالح الباطن الذي تعادل أمام ضيفه الفتح ليبتعد بفارق الأهداف.