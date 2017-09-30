السعودية.. عمر السومة يكشف موقفه من ريبروف مدرب النادي الأهلي

تحدث المهاجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي عن مشكلة مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، بعد حديث عن احتمالية تخلي الإدارة عنه، بسبب تواضع نتائج الأهلي.

ونقلت وسائل إعلان سعودية عن السومة قوله: “ريبروف مدرب جديد على الفريق، مع ذلك الأمور مبشّرة بالخير، ربما لم يتعرف على الدوري السعودي حتى الآن، ومع الوقت ستتطور الأمور للأفضل”.

وقاد ريبروف الأهلي، في 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، حقق خلالها الفوز مرتين فقط، مقابل تعادل، وخسارة واحدة، إلى جانب الخروج من دوري أبطال آسيا، بالهزيمة 5/3 أمام بيرسبوليس الإيراني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتحدث السومة أيضًا عن المدربين السويسري كريستيان غ-روس، والبرتغالي جوزيه غوميز، قائلًا: “شهادتي في غروس مجروحة، واسمه سيبقى في ذاكرة الأهلي، أما غوميز فلم يأخذ فرصته كاملة معنا، لكن الجميع يعلم ما فعله مع التعاون”.

وكان غروس قد قاد الأهلي للتتويج بثنائية الدوري والكأس موسم 2015/2016، ليخلفه غوميز الذي لم يستمر طويلًا، ليعود غروس مجددًا حتى نهاية الموسم الماضي.

وسجل السومة 4 أهداف في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد اليوم السبت لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.