كسر في جمجمة مدافع النصر السعودي.. وفيصل بن تركي يُلمح لبقاء روغيريو مدربًا للفريق (صورة)

تعرّض عبدالله الأسطا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس، وذلك خلال مباراة فريقه أمام الشباب بدوري المحترفين السعودي.

أعلن النادي في بيان رسمي عبر “تويتر”: “أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أُجريت للاعب عبدالله الأسطا وجود كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس من الجهة اليسرى وسيبقى الكابتن عبدالله الأسطا تحت الملاحظة الطبية، على أن يُجري غدًا كشفًا طبيًّا نهائيًّا”.

واشترك اللاعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في كرة قوية مع محمد بن يطو، أدت إلى إصابته.

وحضر في المستشفى الأمير فيصل بن تركي للاطمئنان على صحة اللاعب.

يتواجد الآن في المستشفى الأمير فيصل بن تركي للاطمئنان والوقوف على صحة اللاعب عبدالله الاسطاء أثناء إجراء الفحوصات

دعواتنا له بالشفاء العاجل pic.twitter.com/mn1eLkhffa — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق قال الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي إن احتمالية بقاء المدرب الحالي روغيريو مع الفريق كبيرة ،وهو ما انفردت به “إرم نيوز” في وقتٍ سابق.

ونجح النصر في التغلب على الشباب في مباراة الجولة الخامسة من الدوري السعودي بنتيجة هدف دون رد ؛ليحصد العالمي 9 نقاط ،في حين يستمر الشباب بـ6 نقاط.

من جهة أخرى، أعلن رئيس العالمي عن ‏تقديم 15 مليونًا ؛من أجل الحصول على الرخصة الأسيوية طالبًا من أعضاء الشرف مساعدة النادي للمشاركة في دوري أبطال آسيا.