تعرّف على أسباب فشل مفاوضات نادي النصر السعودي مع المدرب الأوروغوياني كارينيو

رفضت إدارة نادي النصر السعودي ضم المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، بعد أن طلب مبلغ 3 ملايين يورو للإشراف الفني على الفريق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك من يفضّل السمسرة على خدمة النادي بعد أن نما إلى علمهم القيمة المادية التي اتفق عليها كارينيو مع الشباب.

وكشفت تلك المصادر عن أن كارينيو اتفق مع الشباب على الحصول على مليون ونصف المليون يورو فقط، أي بنحو 50 ‎%‎ أقل من طلبه مع النصر.

وكان مترجم النصر، المغربي، قد رحل مع المدرب غوميز، منتقلًا للشباب مع مدربهم الجديد كارينيو، حيث إنه سبب له العمل في النصر.