غوانكا: رفضي الانتقال إلى نادي النصر السعودي كان القرار الأكثر صحةً

غوانكا: رفضي الانتقال إلى نادي النصر السعودي كان القرار الأكثر صحةً

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

وصف اللاعب الأرجنتيني كريستيان غوانكا، لاعب كولون الأرجنتيني، رفضه الانضمام للنصر بالقرار الأكثر صحة في مسيرته الكروية .

وكان اللاعب قد اتفق مع مسؤولي النصر على الانضمام للفريق، وأعلن حساب النصر الرسمي على تويتر انضمام اللاعب، قبل أن ترفض زوجته الرحيل وبالتالي فشل الصفقة.

وقال اللاعب:” العرض من الناحية المالية كان من المستحيل مقاومته لكن عندما تحدثت مع عائلتي رفضوا الرحيل لهناك “.

وتابع: “بالفعل كل مسؤولي النادي الأرجنتيني كانوا متمسكين بي للنهاية وأنا سعيد بأن أكون عند حسن ظنهم، وبالفعل أنا أشعر بالراحة تمامًا لقراري رفض الرحيل للدوري السعودي “.

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