تأجيل 3 مباريات في الدوري السعودي لعدم إرهاق لاعبي المنتخب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل 3 مباريات من الجولة السادسة من دوري المحترفين، لعدم إجهاد اللاعبين الدوليين، بعد مباراتي جامايكا وغانا.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر”، إن المباريات التي سيتم تأجيلها هي الشباب والأهلي، والرائد والهلال، من الخميس 12 أكتوبر، إلى السبت 14 أكتوبر.

وتم تأجيل مباراة النصر والتعاون من الجمعة 13 أكتوبر، إلى الأحد 15 أكتوبر.

????| الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤجل ثلاث مباريات في الجولة السادسة ويقدم مباراة في الجولة الثامنة.. pic.twitter.com/5gYfO3tiJ1 — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ويلاقي المنتخب السعودي نظيريه الجامايكي والغاني، في وديتين دوليتين، يومي 7 و10 أكتوبر المقبل، في إطار استعداداته لمونديال 2018.