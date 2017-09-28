نادي النصر السعودي يُفكر في الإبقاء على روغيرو مديرًا فنيًا للفريق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أنها تلقت طلبات من لاعبي الفريق الأول بالنادي للإبقاء على روغيريو مديراً فنياً للفريق.

وبحسب تلك المصادر فإن اللاعبين أشادوا بالتعامل النفسي من المدرب كما أوضحوا أن نتائجه مع الفريق الأولمبي مميزة ويستحق معها البقاء.

المصادر كشفت عن أن إدارة النادي في انتظار نتيجة الفريق أمام الشباب غداً وفي حال تقديمه مستوى إيجابيا لعباً ونتيجة فقد يكون القرار هو الإبقاء عليه.

ومن جهة أخرى، ‏استبعد المدرب كلاً من شايع شراحيلي، سعد لكرو، عبدالله العنزي من قائمة الفريق المُستدعاة للقاء الشباب غداً على أن يكون جيبور والأسطا أساسيين في المباراة .