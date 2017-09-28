الاتحاد السعودي يعلن قرارات جديدة ويحدد طرفي كأس ولي العهد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدة قرارات، بعد اجتماعه، بشأن إقامة مسابقة كأس ولي العهد وتكليف أمين عام الاتحاد وتشكيل اللجنة الفنية، وغيرها من القرارات الخاصة بالموسم الكروي القادم.

وأسفر الاجتماع عن إقرار إقامة مسابقة كأس سمو ولي العهد هذا الموسم بين فريقي الهلال والاتحاد، وإقامة البطولة من الموسم القادم بين بطل الدوري وبطل كأس الملك، على أن تقام بين بطل الكأس والثاني في الدوري في حال التكرار.

– إضافة إلى ذلك، قرر الاتحاد السعودي تقليل طلب الحصول على الحكام الأجانب، بحيث تكون للفريق المستضيف 15 يومًا وللفريق الضيف 12 يومًا، كما وافق على المصادقة على تكليف عبدالإله مؤمنة أمينًا عامًا للاتحاد.

– وقرر الاتحاد السعودي أعادة تشكيل اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، حيث تم تعيين طلال آل الشيخ رئيسًا، واختار عبداللطيف الحسيني وعلي كميخ ويحيى العيافي وخالد الفرحان أعضاء باللجنة.

– كما وافق على تأجيل بعض مباريات الجولة السادسة لإفساح المجال لانضمام اللاعبين للمنتخب السعودي.

– وقرر الاتحاد السعودي الاطلاع على تقرير رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال ما تم عمله في الفترة الماضية للجنة.