عمر السومة ينجح في الإفراج عن زميله السابق محمد كنيص بعد 4 أعوام في سجون بشار الأسد (صور)

نجحت وساطة عمر السومة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي في الإفراج عن محمد كنيص لاعب نادي الفتوة بعد 4 أعوام قضاها في سجون رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونشر عمر السومة صورا له برفقة زميله السابق بنادي الفتوة كنيص، موجها الشكر لبشار الأسد وماهر الأسد على حرصهما على حياة الرياضيين السوريين.

وأبدى مغردون سوريون فرحتهم بالإفراج عن كنيص، معتبريم ما قام به السومة تضحية كبيرة لإنقاذ زميله، حيث سيتم لومه على توجيه الشكر لبشار الأسد.

وكتب السومة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك “أشكر السيد الرئيس بشار الأسد والعميد الركن ماهر الأسد على حرصهم على سلامة المواطن والمواطنين ودعمهم الرياضة والرياضيين في سوريا”.

وأثار توجيه السومة الشكر لبشار الأسد عقب مباراة إيران وسوريا بتصفيات كأس العالم جدلا واسعا في الأوساط العربية.

وانضم السومة لمنتخب سوريا، وخاض آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم، حيث ستخوض سوريا مواجهتين حاسمتين أمام أستراليا في الملحق الآسيوي.

ورفض السومة الانضمام لمنتخب سوريا عدة سنوات، بسبب خلافه مع نظام بشار الأسد.