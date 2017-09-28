هل ينجح بيروزي في رفع الإيقاف عن نجمه قبل مواجهة نادي الهلال؟

أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الخميس، وفدًا إلى سويسرا للتفاوض مع محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ،التي أصدرت الجمعة الماضي، قرارًا بمنع مهاجم نادي بيروزي طهران مهدي طارمي من اللعب لمدة أربعة أشهر ؛بسبب شكوى رفعها نادي تشايكور ريزه سبور التركي الذي كان طارمي يلعب في صفوفه.

وقالت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية، إن “رئيس الاتحاد مهدي تاج بعث وفدًا إلى سويسرا في محاولة لرفع الحظر الذي أصدرته محكمة كأس ضد المهاجم مهدي طارمي”، مبينًا أن “تاج أجرى سلسلة من الاتصالات مع إدارة نادي تشايكور ريزه سبور التركي ؛من أجل الحصول على رضاه وسحب الشكوى المقدمة ضد مهدي طارمي”.

وأوضحت الوكالة بحسب مصادر في نادي بيروزي، إن “قرار الاتحاد الإيراني جاء بعد موجة الانتقادات التي تلاقها بسبب عدم قدرته على إقناع المحكمة الرياضة بإبطال الحكم الصادر بحق مهدي طارمي”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة ربما تمكن طارمي من اللعب مع برسبوليس في مباراة الإياب أمام الهلال السعودي في الـ17 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل التي ستقام في مسقط”.

وكان قرار محكمة “كاس” قد حرم مهدي طارمي من اللعب في مباراة الذهاب أمام الهلال، والذي تمكن الأخير من هز شباك برسبوليس بأربعة أهداف دون رد.

وفي سياق متصل، كشف موقع نادي تشايكور ريزه سبور، أن “حكم محكمة كأس يقضي بأن يدفع مهدي طارمي غرامة قدرها 789 ألف يورو لنادي تشايكور ريزه سبور”.