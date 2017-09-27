نادي الهلال السعودي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب المقبل

طلب نادي الهلال السعودي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب، بحجة استحقاقاته الآسيوية، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقرر المدير الفني لنادي الهلال الدخول في معسكر إعدادي بمدينة أبوظبي لمدة 7 أيام؛ بدءًا من الاثنين المقبل، وحتّى يوم الأحد ما بعد المقبل.

وقدّم النادي السعودي طلبًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، للمحافظة على تركيز اللاعبين قبل المباراة المؤهلة إلى الجولة النهائية.

وبات نادي الهلال السعودي على أعتاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه ذهابا 4-صفر على بيروزي الإيراني، لكن هدافه السوري عمر خربين طالب زملاءه بعدم الاستهانة بمباراة الإياب.

وتستضيف مسقط مباراة الإياب يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وتعتبر على أرض بيروزي.