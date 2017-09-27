نيبوشا يرفض عرضًا مغريًا لتدريب نادي النصر السعودي.. تعرّف على السبب

أعلن المونتنيغري نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك عن موقفه النهائي من العرض الذي تلقاه لتولي تدريب نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة والرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال كريم سليمان وكيل أعمال نيبوشا لإرم نيوز: “بالفعل تلقى المدير الفني للزمالك عرضًا ماليًا مغريًا للرحيل عن القلعة البيضاء وتولي تدريب النصر السعودي”.

وأضاف سليمان: “نيبوشا أغلق على الفور ملف الرحيل عن صفوف الزمالك في الفترة الحالية وأكد تمسكه بالاستمرار في القلعة البيضاء لتحقيق بطولات محلية وقارية”.

وتابع: “نيبوشا قال لي النصر السعودي نادٍ كبير ولكن أنا في نادٍ كبير أيضًا وأبحث عن تحقيق نجاحات معه قبل التفكير في أي خطوة قادمة، لم أحقق شيئًا حتى الآن ولا أبحث عن حصد أموال ولكن أبحث عن تحقيق نجاحات بحصد بطولات”.

وطالب نيبوشا بغلق الباب أمام أية عروض لرغبته في التركيز مع الزمالك، لتكشف تلك المفاوضات أن النصر في طريقه للتعاقد مع جوستافو كوينتيروس مدرب منتخب الإكوادور السابق بعد إبداء المدرب رفضه.