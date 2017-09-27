الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد رسميًا 6 ضوابط لتوثيق بطولات الأندية

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 6 ضوابط من أجل توثيق بطولات الأندية السعودية لكرة القدم، والإجراءات التي ستتخذ حيال توثيق بطولاتها لكرة القدم.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أصدر قرارًا بإلغاء لجنة توثيق البطولات السابقة، والنتائج التي توصلت إليها، وترك المجال للأندية لتوثيق بطولاتها وفق سجلاتها وآلياتها التوثيقية، بحيث تقوم الاتحادات الرياضية بتوثيق ما تراه مناسبًا.

وقال اتحاد الكرة عبر بيان أصدره على صفحته الرسمية على موقع تويتر: “استنادًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، القاضي بإلغاء لجنة توثيق البطولات السابقة، وترك المجال للأندية لتوثيق بطولاتها فقد حدد الاتحاد السعودي 6 ضوابط للتوثيق”.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يحدد الآلية المتبعة لعملية #توثيق_البطولات والإجراءات التي ستتخذ حيال توثيق بطولات كرة القدم.. pic.twitter.com/TdJ7zHoM1W — الاتحاد السعودي (@saudiFF) September 26, 2017

وحددت الهيئة عدة ضوابط تتم من خلالها عملية رصد البطولات بدءًا من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي، على أن يتم توثيق البطولات المعتمدة رسميًا في روزنامة الاتحاد السعودي، والاتحادات الإقليمية، والقارية، والدولية.

بحيث لا تتضمن البطولات الودية، والصيفية، وبطولات الصداقة، والبطولات التنشيطية، وأن تكون البطولة المرصودة على مستوى الفريق الأول وفق لوائح البطولة في العام نفسه.

كما يجب أن تكون البطولة المرصودة قائمة بذاتها كبطولة، وليست تصفيات مؤهلة لبطولة كبرى، وأن يتم الرفع بعملية الرصد لكل الأندية خلال شهر من تاريخ صدور البيان، وتسلم أوراق التوثيق معتمدة إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك سيتم تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمراجعة ما يصلها من توثيق لاعتمادها وإعلان نتائجها خلال شهر من بدء عملية المراجعة.