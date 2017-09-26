وفاة مشجع إيراني إثر هزيمة بيروزي أمام نادي الهلال السعودي

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مشجعاً من أهالي مدينة مشهد شمال شرق البلاد، توفي مساء اليوم بعدما خسر فريقه بيروزي أمام نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال موقع “طرفداري” في قناته على “التلغرام”، إن “حسين رفيعي الذي يبلغ من العمر 36 عاماً ومن مشجعي الأحمر (نادي بيروزي) توفي عقب انتهاء المباراة التي خسر فيها فريقه أمام الهلال السعودي في مرحلة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا”.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أسرة المشجع، قولهم إن ” رفيعي توفي في أحد مقاهي مدينة مشهد حيث كان مع أصدقائه يشاهد مباراة برسبوليس مع الهلال”، مضيفة أن “رفيعي أصيب بسكتة قلبية مفاجئة”.

ـ⚽ رباعية #الهلال في مرمى بيروزي ، أهداف / عمر خربين ، ياسر الشهراني ???????? pic.twitter.com/9HhRTuDs31 — أخبار الهلال (@hilalstuff) September 26, 2017

وأدخل اللاعب السوري الذي يلعب مع الهلال، عمر خربين، في حالة حزن مساء اليوم الثلاثاء، بعدما تمكن من هز شباك نادي برسبوليس بأربعة أهداف في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وعقد الإيرانيون آمالهم على نادي برسبوليس في بلغ نهائيات دوري أبطال آسيا، بعدما خسر ممثلهم نادي استقلال أمام العين الإمارات عندما تلقى 6 أهداف في دور الـ16 من البطولة.