أنباء عن بث مباراة الهلال وبرسبوليس على قناة إيرانية مفتوحة‎

تداول الجمهور الرياضي السعودي تردد إحدى القنوات الإيرانية، حيث زعم أحد الحسابات على موقع “تويتر” أن هذه القناة ستقوم بنقل مباراة نادي الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يخوض الزعيم السعودي هذه المباراة وهو يسعى إلى الفوز في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، التي يسعى كل فريق لتقديم أفضل ما عنده لحسم هذه البطولة الكبرى.

وذكر حساب مغرد يدعى “محمد الشمالي”، أن المباراة منقولة على قناة إيرانية على قمر بدر 6 وترددها 11900 عمودي 27500.

#الهلال_بيروزي

هذي قناة ايرانية تنقل مباراة #الهلال_بيروزي على قمر بدر 6 تردد 11900 عمودي 27500

التعليق ايراني pic.twitter.com/Ccu4Mk741l — محمد الشمالي (@m7mdd_0000) September 26, 2017

ويخوض الهلال هذا اللقاء بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين الإماراتي بنتيجة نهائية 3-0، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن في مباراة العودة استطاع الزعيم سحق الفريق الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

بينما استطاع الفريق الإيراني التأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على الأهلي السعودي بنتيجة نهائية 5-2، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، أما في مباراة العودة فاستطاع فيها الفريق الإيراني الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى هذا الدور.

وتم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

جماهير #الهلال تردد "عاش سلمان" امام بوابات ملعب اللقاء مع الاهازيج الوطنية التي وضعتها ادارة ملعب محمد بن زايد ???? pic.twitter.com/EAC0p0IpHy — حمد الصويلحي (@H_swilhy) September 26, 2017

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس

ويتم نقل المباراة على قناة من إحدى قنوات مجموعة “بي إن سبورت”، التي تمتلك حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا، خلاف مجموعة قنوات “إم بي سي برو سبورت” التي تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات السعودية، وأيضًا قناة “بي إن سبورت إتش دي 3”.