محكمة مصرية تعاقب 12 مشجعا للأهلي بالسجن 5 سنوات

القاهرة - قال مسؤول في النيابة العامة المصرية الثلاثاء، إن محكمة جنح في القاهرة عاقبت 12 عضواً في رابطة مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بالسجن خمس سنوات لإدانتهم باستعمال العنف خلال احتجاج.

وقال رئيس نيابة النزهة إحدى نيابات القاهرة المستشار أحمد وجيه إن المحكوم عليهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم بينها قطع طريق قرب مطار القاهرة الدولي في منطقة النزهة حين أشعلوا النار في إطارات السيارات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان عشرات من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي نظموا احتجاجاً قرب المطار بسبب إلقاء القبض على زملاء لهم اشتبكوا مع الشرطة خلال انتظارهم أحد فرق النادي لدى عودته من الخارج.

ويحق للمحكوم عليهم التماس إلغاء الحكم لصدوره غيابيا كما يحق لهم استئنافه في حالة رفض الالتماس.

وقتل أكثر من 70 من أعضاء الرابطة في الأول من فبراير/شباط 2012 في أحداث عنف بعد مباراة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه المصري في مدينة بورسعيد الساحلية.

وإدعت الرابطة أن الأحداث دبرت انتقاماً من دور لمشجعي فرق كرة قدم مصرية في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.

وتسبب حكم صدر في العام التالي بإعدام 21 متهماً في القضية في مقتل أكثر من 50 شخصاً في عنف اندلع في بورسعيد بعد صدور الحكم.