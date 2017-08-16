منتخب مصر يستبعد عمرو وردة بسبب أزمة “التحرش”.. ويضم صالح جمعة

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة تضم 29 لاعبًا لدخول معسكر مغلق قبل لقاءي أوغندا بالجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 والمقرر لهما يوم 31 أغسطس الجاري بكامبالا و5 سبتمبر المقبل ببرج العرب.

واستبعد كوبر اللاعب عمرو وردة، مهاجم فريق باوك اليوناني، بعد تعذر انضمامه إلى فريقه الجديد فيرينسي البرتغالي بسبب اتهامات الصحافة البرتغالية له بالتحرش بزوجات زملائه.

وشهدت القائمة انضمام وجوه جديدة مثل محمد عواد ومحمد فتحي ثنائي الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة وعودة صالح جمعة لاعب الأهلي، بعد غياب طويل.

وضمت القائمة عصام الحضري (التعاون السعودي) وشريف إكرامي (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) ومحمد عواد (الإسماعيلي) لحراسة المرمى.

سعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف (الأهلي) وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) وعلي جبر (الزمالك) وأحمد فتحي (الأهلي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمد عبدالشافي (الأهلي السعودي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) للدفاع.

طارق حامد (الزمالك) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) وحسام عاشور وصالح جمعة وعبدالله السعيد وأحمد الشيخ (الأهلي) ومحمد فتحي (الإسماعيلي) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) للوسط.

حسام حسن (سموحة) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) ومحمود حسن “تريزيجيه” (قاسم باشا التركي) وأحمد حسن “كوكا” (سبورتينج براجا البرتغالي) ومصطفى فتحي (التعاون السعودي) ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (الاتحاد السعودي) للهجوم.