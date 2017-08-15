لماذا بكى حسام غالي على الهواء؟

دخل حسام غالي كابتن النادي الأهلي في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب رحيله عن النادي الأحمر، وانضمامه إلى نادي النصر السعودي.

وقال غالي أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج “مع شوبير” والذي يذاع على فضائية “صدى البلد”: “كنت اتمنى ختام مسيرتي الكروية في الأهلي لولا حدوث بعض المتغيرات”.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب كأس مصر الغائب عن الفريق منذ العام 2010، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في الوقت الإضافي.

وأضاف غالي: “حققت بطولات كثيرة مع الأهلي منذ عودتي من لييرس، البلجيكي وأتمنى العودة للأهلي مجددا”.

وأشار غالي إلى أنه تحمل الكثير من الضغوط من أجل الأهلي وجماهيره، وأنه لم يقصر يوما في حق ناديه.

وانتقل غالي إلى نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر، وأعلن النادي الملقب بـ”ألعالمي أن غالي سيصل إلى الرياض على الخطوط الجوية المصرية في تمام الثالثة من عصر اليوم الأربعاء.

يصل لمطار الملك خالد الدولي الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء اللاعب المصري حسام غالي

قادماً على متن رحلة الخطوط المصرية رقم 689#معاك_يانصر pic.twitter.com/yzz5iQT2qz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

عمرو جمال وذكرى طيبة

وفي السياق نفسه قال غالي إن عمرو جمال مهاجم الفريق ترك ذكرى رائعة قبل السفر لجنوب أفريقيا بعد الهدف الذي أحرزه اليوم في نهائي كأس مصر.

وشدد غالي على أن جمال لاعب مميز وما قدمه اليوم هو خير وداع للنادي الأهلي قبل تجربته الجديدة.