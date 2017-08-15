اتحاد الكرة المصري يصدم الزمالك ويؤكد قيد 3 أجانب فقط

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة صدمة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في ملف قيد صفقات الفريق الإفريقية في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأكد مجلس اتحاد الكرة، أن عملية قيد اللاعبين للموسم الجديد على مستوى أندية القسم الأول تسير بانتظام، ووفق شروط وتعليمات القيد التي تم إرسالها من قبل إلى الأندية.

وأوضح في بيان رسمي أنه لا صحة لإحداث أي تغيير على تلك الشروط والتعليمات، خاصة فيما يتعلق بعدد لاعبي كل قائمة، أو عدد اللاعبين الأجانب في كل منها، وهو 3 لاعبين أجانب فقط.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن نية مسؤولي اتحاد الكرة ، زيادة عدد اللاعبين الأجانب بقيد محترف رابع تحت السن، وهو ما نفاه اتحاد الكرة في بيان رسمي.

وقرار اتحاد الكرة وضع الزمالك في ورطة إذ يمتلك الفريق 4 لاعبين أفارقة ولا يحق له سوى قيد 3 فقط، وسيكون مجبرًا على رحيل أحدهم على سبيل الإعارة، وهم محمد كوفي وأشبمنونغ وسيسيه وكاسنغو كابونغو.

وفي نفس السياق، كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، حقيقة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع إسلام جمال مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار إدارة الأبيض بالاستغناء عنه.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي لإرم نيوز إن “إسلام جمال مدافع الزمالك خارج حسابات النادي الفنية بشكل كامل، إنه ليس ضمن اللاعبين الثلاثة المرشحين لتدعيم الدفاع الأحمر من أجل تعويض رحيل أحمد حجازي، الذي انتقل لصفوف ويست بروميتش الإنجليزي”.

وأضاف المصدر أن “إسلام جمال عرض علينا منذ فترة، وبالتحديد قبل تجديده للزمالك، إلا أن الجهاز الفني في وقتها رفض التعاقد معه لعدم الحاجة الفنية إليه، مشددًا على أن البدري يضع 3 لاعبين تحت المنظار، سيكشف عن أسمائهم بعد مواجهة المصري في نهائي الكأس اليوم من أجل التحرك لضم أحدهم”.

ويذكر أن الزمالك كان قد أعلن عن رحيل إسلام جمال في المذبحة، التي يوشك مسؤولو الأبيض على القيام بها خلال الأيام المقبلة.

ومن جانب آخر أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أن ناديه لن يزايد على أحد في صفقة رحيل محمد الشامي، وعبدالله جمعة لاعبي الفريق البترولي، بعد تلقي عرض من الأهلي لضمهما بعد عرض الزمالك.

وأضاف مدير الكرة بإنبي لإرم نيوز أن “مفاوضات انتقال الثنائي إلى الزمالك، تتم في سرية بين مرتضى منصور رئيس الأبيض وعلاء خشب رئيس النادي البترولي، ولا يوجد أي مزايدات في القيمة المادية لانتقال اللاعبين”.

وكان الأهلي قد دخل في الصفقة خلال الساعات الأخيرة، باتصالات هاتفية للحصول على خدمات الثنائي.