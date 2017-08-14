النادي الأهلي المصري يتدخل لخطف ثنائي إنبي من الزمالك

دخل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر في صراع مع الزمالك من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع ثنائي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء لشبكة “إرم نيوز”:”أرسل الأهلي عرضًا رسميًا لنظيره إنبي للحصول على خدمات محمد جمال الشامي وعبدالله جمعة لاعبي الفريق البترولي”.

وأضاف:”وتلقى مسؤولو إنبي اتصالات مكثفة من إدارة الأهلي لحسم الصفقة لصالح الأحمر خلال الفترة الحالية، قبل انتقال الثنائي للزمالك بشكل رسمي”.

وكان إنبي يتفاوض مع الزمالك حول انتقال الثنائي للقلعة البيضاء بعد نهاية إعارتهما للمصري عقب مباراة الأهلي المقرر لها غدًا في نهائي كأس مصر.

على جانب آخر، يبحث الأهلي تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بلاعب أفريقي تحت السن للاستفادة من البند الذي وضعه الاتحاد المصري للكرة في لائحة القيد للموسم الجديد بوجود 3 لاعبين محترفين ولاعب تحت السن، وهو ما دفع الإدارة الحمراء إلى فتح الباب أمام وكلاء اللاعبين من أجل ترشيح لاعبين جدد للتعاقد مع أي منهم.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من وجود لاعب تحت السن في الموسم الجديد لتدعيم الهجوم بعد رحيل عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب أفريقي وتقدم عماد متعب، ولم يتبقَ سوى النيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو، بينما ينتظر الجهاز الفني عودة مروان محسن.

ويعد خطا الهجوم والدفاع مصدر الإزعاج للجهاز الفني للأهلي بسبب عدم وجود لاعب محلي قوي، وفي الوقت نفسه وجود صعوبة في إقناع الأندية بالتخلي عن اللاعبين بسبب التجهيز للموسم الجديد.

ورفض البدري فكرة رحيل التونسي علي معلول للتعاقد مع مهاجم أفريقي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية وأجّل رحيله إلى يناير المقبل.