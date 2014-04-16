صورة.. تعرّف على رواتب اللاعبين في الأهلي

كشفت صحيفة الوطن المصرية عن رواتب اللاعبين في صفوف الأهلي المصري حيث حصلت عليها من مصادرها الخاصة،

وأشارت الصحيفة إلى أن الظهير الأيمن أحمد فتحي هو الأعلى أجراً بين اللاعبين بـ 5.250 مليون جنيه، من ثم يأتي عبدالله السعيد بـ 4.320، والثالث سليمان بـ 3.375 مليون جنيه.

وتتحمل خزينة الأهلي شهرياً مليونين و250 ألف جنيه لسداد رواتب اللاعبين، ويوضح المستند شهر كانون الثاني/بناير الماضي للاعبين الذي يوازي 50٪ من قيمة عقودعهم مع النادي، مقسمة على 12 شهراً، إضافة إلى 25 ٪ تصرف كمقدم للعقد و25٪ على نسبة المشاركات في المباريات طيلة الموسم.