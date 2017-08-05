رئيس الأهلي المصري يكشف حقيقة إقصاء الخطيب.. وأسباب المشاركة في البطولة العربية

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، عن موقفه من بند الثماني سنوات الذي تردد أنه سيوضع في لائحة الأهلي الجديدة من أجل إقصاء محمود الخطيب، المرشح المحتمل على منصب رئيس النادي.

وقال طاهر، في مؤتمر صحفي بمقر النادي، اليوم السبت: “كل من زايد على إقصاء الخطيب من انتخابات الأهلي، أو أي ابن للقلعة الحمراء، هي عقلية تآمرية، ونحن بعيدون كل البعد عن ذلك، ولم يتعرض أي مجلس في تاريخ الأهلي لكل هذا الهجوم”.

وأضاف: “ما زلنا ننادي ونطالب بمعرفة من أفسد العملية الانتخابية في 2014، فقد نجح مجلسنا بالكامل في الانتخابات، بنسبة إجماع من الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي للانتخابات رُفعت قضايا، ونجحنا في قيادة السفينة في ظل ظروف صعبة، وأكملنا المسيرة”.

وتابع رئيس الأهلي: “مجلسنا تعرض لمؤامرات لم تحدث في تاريخ النادي منذ أول يوم لانتخابه، ولو استقال مجلس الأهلي بأكمله لوضعنا الرياضة المصرية في خطر”.

وواصل طاهر، أن مجلس إدارة النادي الحالي لم يفكر في إقصاء أحد من المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، نافيًا بشكل قاطع ما تردد حول تفكير المجلس في إعداد لائحة خاصة بهدف إقصاء أي مرشح.

وأكد أنه ليس منطقيًا أن يكون عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خريج مؤهل متوسط، موضحًا أنه من المنطقي أن يحمل عضو المجلس مؤهلًا عاليًا.

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه استطلع آراء عدد كبير من الخبراء في هذه النقطة، وكان هناك إجماع على ضرورة أن يكون عضو مجلس الأهلي مؤهلًا عاليًا، ونخشى إبطال الجمعية العمومية المقبلة بسبب التضارب”.

وأكد طاهر أن الغرض من قانون الرياضة الجديد ألا يكون هناك تدخل حكومي، وعدم مخالفة المواثيق الأولمبية، والسبب الثاني هو تعظيم دور الجمعيات العمومية للاتحادت والأندية، بترسيخ الديمقراطية، التي تطالب بها الدولة في كل شيء، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة.

وأضاف رئيس الأهلي، أنه من الأمور التي تدعو للتحفظ هو من الذي وضع القانون وناقشه، ومن يجب أن تؤخذ مشورته ورأيه، وكيف لا يؤخذ رأي الأهلي، وهو المفرّخ الأول للرياضة المصرية.

من جانب آخر، أكد طاهر أنه سينفذ الحكم القضائي الذي يمنح أعضاء فرع الشيخ زايد الحق بالتصويت في الانتخابات المقبلة، كما أن مجلس الإدارة متمسك بإقامة الجمعية العمومية المقبلة على يومين في 25 و26 أغسطس الجاري لمناقشة لائحة النظام الأساسي الخاصة بالقلعة الحمراء.

وعن البطولة العربية، قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي: إن قرار مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بها كان لأسباب وطنية وسياسية وعدم مشاركة الأحمر كان سيفسد البطولة.

وأضاف: “الجهاز الفني أخطر مجلس الإدارة أن اللاعبين لم يرتاحوا منذ 5 سنوات، ولكن البطولة في هذه النسخة لم يكن هدفنا منها اللقب، ولكن المشاركة فقط”.

واستطرد: “أهم مكاسب البطولة أن النادي اطمأن على عدد كبير من اللاعبين في هذه البطولة، ولكننا ودعناها بسبب التحكيم، الذي ظهر على مدار مباريات البطولة، ولكن كان هدفنا المشاركة فقط”.