مصر.. نجم سموحة على أبواب نادي الزمالك

اقترب أيمن أشرف، ظهير أيسر نادي سموحة المصري من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توقف مفاوضات الأهلي للتعاقد معه.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “يعقد مسؤولو النادي جلسة مع أيمن أشرف، ظهير أيسر فريق سموحة السابق، للاتفاق معه على توقيع عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأضاف المصدر: “يجتمع مسؤولو الزمالك مع أيمن أشرف اليوم للحصول على توقيعه بشكل رسمى على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء، وستؤدي هذه الصفقة -حال إتمامها بشكل نهائي- إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل النادي الأبيض، من حيث اللاعبين الراحلين من الجبهة اليسرى، والتي تضم حاليًا: أحمد أبوالفتوح وعلي فتحي ومحمد ناصف”.

وسبق أن وقّع أيمن أشرف على عقود رسمية للنادي الأهلي، ولكن مسؤولي الأخير لم يبدوا جدية في إتمام التعاقد.