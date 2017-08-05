ثنائي سوري على أبواب النادي الأهلي المصري

قرّر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري التعاقد مع 3 لاعبين سوريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم اعتبار أي لاعب سوري أو فلسطيني، محليًا وليس أجنبيًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “حسام البدري طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم وثنائي دفاع يحملون الجنسية السورية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأضاف المصدر: “تحركت إدارة الأهلي وفاوضت المدافع أحمد الصالح، لاعب نادي “هينان جيان لي” الصيني، وقائد منتخب سوريا، الذي رحب بارتداء الفانيلا الحمراء، تعويضًا عن رحيل أحمد حجازي، المعار إلى “ويست بروميتش” الإنجليزي”.

وتابع: “المفاوضات بين إدارة الأهلي والنادي الصيني تسير بشكل جيد، وطلب النادي الصيني 900 ألف يورو أي ما يعادل 18.5 مليون جنيه مصري ويحاول الأحمر تخفيض المبلغ”.

وأكمل المصدر: “دخل عمر الميداني مدافع منتخب سوريا الأول ونادي حتا الإماراتي، حسابات الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية”.

ولعب الميداني للوحدة السوري، والمينا العراقي، وانتقل هذا الموسم إلى حتا الإماراتي، ويملك في سجله الدولي 21 مباراة رسمية بقميص منتخب سوريا.