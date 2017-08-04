كهربا يعتدي على إداري الاتفاق السعودي عقب خسارة فريقه بثلاثية نظيفة “فيديو”

اعتدى المهاجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب نادي الاتحاد السعودي، على إداري فريق الاتفاق خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة تبوك الودية، وانتهت بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة.

ونقلت كاميرات التليفزيون لقطة اعتداء كهربا على إداري الاتفاق، وحاول زملائه تهدئته، إلا أنه أصر على مواصلة المشاجرة.

وتأهل فريق الاتفاق إلى المباراة النهائية لدورة تبوك الدولية الثانية، عقب فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وافتتح هزاع الهزاع التسجيل للاتفاق عند الدقيقة 7، قبل أن يضيف أحمد الإبراهيم الهدف الثاني عند الدقيقة 58، ليعزز محمد الصيعري النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 61.

هذي فيها سجن ولا تسفير ولا وش ؟؟ سوال بس pic.twitter.com/GxYzIpihOt — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) ٤ أغسطس، ٢٠١٧