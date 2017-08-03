الاتحاد المصري يعلن مواعيد حصول الأندية على تراخيص خوض المسابقات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، مواعيد حصول الأندية على تراخيص خوض المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وحدّد الاتحاد فترتين لفتح باب التقدم، الأولى من 23 أغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان إعلامي اليوم أن فترة التظلم على قرارات لجنة التراخيص ستكون خلال الفترة من أول أكتوبر المقبل حتى يوم 15 من الشهر ذاته، وذلك في حالة رفض طلب الترخيص المقدم من أي نادٍ.

وأعلن الاتحاد أن فترة التقدم الثانية للحصول على تراخيص الأندية ستبدأ من 31 ديسمبر حتى يوم 14 يناير من العام المقبل.

وتكون فترة التظلم على قرارات فترة التقدم الثانية خلال الفترة من أول فبراير المقبل حتى 15 من الشهر ذاته.

كما قرّر الاتحاد المصري، برئاسة هاني أبوريدة، السماح للأندية المحلية، بضم لاعبيْن اثنيْن يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية، ومعاملتهما كمصرييْن.

وأوضح الاتحاد المصري أن قيد 3 لاعبين من الدولتين، سيعني اعتبار أحدهم من اللاعبين الأجانب المصرح بقيدهم في القوائم، وعددهم 3 لاعبين فقط.