ميدو يتفاعل مع فتيات “كأس أودي” على الهواء.. وحازم إمام يطالبه بالتركيز (فيديو)

تفاعل أحمد حسام ميدو، محلل قنوات أون سبورت، مع فتيات كأس أودي، خلال تحليل مباراة نابولي وبايرن ميونخ لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وخسر نابولي أمس أمام أتلتيكو مدريد، في حين خسر بايرن ميونخ أمام ليفربول.

وحقق نابولي المركز الثالث بالفوز على بايرن ميونخ.

ونظر ميدو لفتيات أودي أثناء مرورهن خلف مقاعد استوديو أون، وبدأ في الضحك، وهو ما أحرج حازم إمام مقدم الاستوديو.

إمام الذي بدا عليه الخجل، ضحك، ثم طلب من ميدو التركيز.

في السياق ذاته، نشر ميدو عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لحازم إمام مع فتيات أودي، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، حيث علّق لاعب توتنهام السابق :”مؤدب أوي”.

يذكر أن ليفربول وأتلتيكو يلتقيان على لقب البطولة على ملعب أليانو أرينا.