الزمالك المصري يرفض رحيل شيكابالا للدوري الكويتي

رفض نادي الزمالك المصري رحيل محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كابتن الفريق الأول، إلى نادي القادسية الكويتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مرتضى منصور لمندوب نادي القادسية أن شيكابالا غير معروض للبيع سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي.

وحضر مندوب نادي القادسية الكويتي إلى نادي الزمالك عصر اليوم الأربعاء، وعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، للحصول على خدمات شيكابالا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وطلب مندوب القادسية من رئيس الزمالك ورقة كتابية برفض بيع شيكابالا للنادي الكويتي، لتقديمها إلى المسؤولين هناك.

وتأتي هذه الخطوة من مندوب نادي القادسية أملًا في أن يتراجع مجلس إدارة الزمالك عن موقفه، ويوافق على إعارة اللاعب أو بيعه.

الحصول على توقيع لاعب وسط الجيش

وفي نفس السياق نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا بعد تدهور مستواي الفريق الفني الموسم الماضي.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز” إن النادي نجح في الحصول علي توقيع محمد أشرف “روقة” لاعب وسط طلائع الجيش تمهيدًا للحصول على خدماته من ناديه بالتفاوض مع إدارة النادي العسكري.

وأضَاف المصدر: “يرتبط الزمالك بعلاقة جيدة مع طلائع الجيش، وسيدخل فى مفاوضات رسمية مع إدارة النادي العسكري، للحصول على خدمات روقة لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض.

وتابع المصدر ” اللاعب وقع على عقود الانضمام للزمالك، إلا أن النادي الأبيض تكتم على كل الأمور لحين إنهاء المفاوضات بشكل رسمي.

من جهة أخرى دخل أحمد عبدالحليم، نجم نادى الزمالك السابق العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى عقب إصابته بجلطة في المخ اليوم الأربعاء.

ويخضع نجم الزمالك السابق تحت الإشراف الطبي لمدة 48 ساعة لحين علاجه من الإصابة بالجلطة فى المخ.