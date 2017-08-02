الأهلي المصري مهدد بفقدان وليد أزارو في دوري أبطال أفريقيا

شن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة حسام البدري هجوما ناريا على اتحاد الكرة المصري، بسبب التأخر في فتح باب القيد المحلي؛ ما يهدد بفشل الأهلي في ضم صفقاته الجديدة للقائمة الأفريقية خاصة المغربي وليد أزارو.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “البدري غاضب بشدة من تعنت اتحاد الكرة في فتح باب القيد، حيث يواجه النادي أزمة بسبب قيد المغربي وليد أزارو في صفوف الفريق والمشاركة معه في البطولة الأفريقية التي وصل الأهلي فيها لدور الـ8 ومواجهة الترجي”.

وأضاف المصدر: “ترجع الأزمة بسبب تأخر اتحاد الكرة في فتح القيد حتى يوم الـ 4 من أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة سيطلب البطاقة الدولية لأزارو من الاتحاد المغربي وهو ما يحتاج لوقت، خاصة أن الاتحاد الأفريقي سيغلق القيد يوم الـ 5 من أغسطس، ويشترط قيد الصفقات الجديدة بالبطاقة الدولية وهو ما يهدد الأهلي بفقدان أزارو”.

وتابع المصدر: “الأهلي موافق على عدم خوض الصفقات الجديدة لمباريات كأس مصر فلماذا يصر اتحاد الكرة على عدم فتح باب القيد وعرقلة مشوار الفريق في البطولة الأفريقية”.

ومن المقرر أن يعقد عدد من أعضاء اتحاد الكرة هم كرم كردي ومجدي عبد الغني وخالد لطيف اجتماعا يوم الـ 3 من أغسطس لتحديد مواعيد القيد النهائية.