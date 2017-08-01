مصر.. لماذا لا تتقبل جماهير الأهلي صفقة أحمد دويدار؟

أتم النادي الأهلي المصري صفقة التعاقد مع أحمد دويدار مدافع منتخب مصر وفريق سموحة بعد أن وقع اللاعب عقود انضمامه للقلعة الحمراء مدة 3 مواسم قادمة لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل أحمد حجازي إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ورغم أن دويدار مدافع يملك الخبرات إلا أن جماهير الأهلي عبرت عن عدم رضاها عن الصفقة لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد وأظهرت عدم اقتناع بضم اللاعب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أسباب عدم رضا جماهير الأهلي عن صفقة دويدار.. فى السطور القادمة:

كبر سن اللاعب

يبقى السبب الأول متمثلاً في كبر سن اللاعب ووصوله إلى 30 عاماً وهو الأمر الذي يجعل الصفقة بمثابة علامة استفهام خاصة أن الأهلي استغنى عن أحمد حجازي صاحب الـ26 عاماً ويحتاج إلى مدافع صغير السن يستطيع مجاراة سرعات لاعبي قارة أفريقيا في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ولا تعد الصفقة بمثابة تدعيم لمستقبل دفاع الأهلي خاصة أن الفريق الأحمر لديه طموحات وقناعات بتكوين فريق قوي بلاعبين أصحاب أعمار متوسطة بدليل تعاقده مع المغربي وليد أزارو وإسلام محارب وأيمن أشرف وهشام محمد وعمرهم لا يتجاوز 27 عاماً.

سيناريو 2014

يبقى السبب الثاني أن أحمد دويدار نفذ سيناريو أغضب جماهير الأهلي عام 2014 بانتقاله

للزمالك رغم توقيعه للناديين.

وفضل دويدار الانتقال للزمالك وقتها رافضاً اللعب للأهلي بعدما رفع الفريق الأبيض راتبه أكبر من عرض الفريق الأحمر وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير القلعة الحمراء خاصة أن النادي لم يعتد الركض وراء لاعب رفض الانتقال إلى صفوفه.

التحفظ الفني

يبقى هناك تحفظ فني على مستوى أحمد دويدار من جانب جماهير الأهلي خاصة أن اللاعب بعيد عن مستواه تماماً في الفترة الأخيرة وليس كما كان منذ سنوات حين كان متألقاً في صفوف اتحاد الشرطة.

ويتسم أداء دويدار بالبطء الشديد الذي يؤثر على قدراته الدفاعية وبالتالي هناك حالة من التحفظ على مستواه الفني وهو الأمر الذي يجعل مستواه لا يزيد عن أداء محمد نجيب.

بدائل أفضل

يبقى هناك سبب أخير لتحفظ جماهير الأهلي على صفقة دويدار أن هناك بدائل أفضل بكثير من دويدار.

وتم ترشيح أكثر من لاعب مثل أحمد سامي مدافع المقاصة ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي ومحمود عزت مدافع سموحة للانضمام للفريق الأحمر وهو الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي خاصة أن دويدار يعد أقل بكثير من لاعبين آخرين.