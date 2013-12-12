قرعة الدوري المصري تسفر عن مواجهات نارية

قام اتحاد الكرة المصري الخميبس بإجراء قرعة الدوري العام لموسم 2014/2013، والذي سينطلق يوم 26 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر الاتحاد بالجبلاية.

وقد أسفرت القرعة عن عدة مواجهات حاسمة فى بداية مشوار الدوري، حيث سيفتتح الدوري بلقاء فريق الأهلي مع فريق الإنتاج الحربي، والزمالك مع المصري البورسعيدي، والإسماعيلى مع القناة.

وفيما يلى جدول مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري:

الأسبوع الأول: الانتاج الحربي × الأهلي

الأسبوع الثاني: الأهلي × الداخلية

الأسبوع الثالث: سموحة × الأهلي

الأسبوع الرابع: الأهلي × انبي

الأسبوع الخامس: الرجاء × الأهلي

الأسبوع السادس: الأهلي × المقاولون

الأسبوع السابع: راحة

الأسبوع الثامن: المحلة × الأهلي

الأسبوع التاسع: الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع العاشر: الجونة × الأهلي الأسبوع

الأسبوع الحادي عشر: الأهلي × المقاصة

الجولة الأولى: الزمالك × المصري

الجولة الثانية: راحة

الجولة الثالثة: الزمالك × الاسماعيلي

الجولة الرابعة: طلائع الجيش × الزمالك

الجولة الخامسة: الزمالك × حرس الحدود

الجولة السادسة: المنيا × الزمالك

الجولة السابعة: الزمالك × بتروجت

الجولة الثامنة: القناة × الزمالك

الجولة التاسعة: الزمالك × تليفونات بني سويف

الجولة العاشرة: وادي دجلة × الزمالك

الجولة الحادية عشر: الزمالك × اتحاد الشرطة