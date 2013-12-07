الأهلي المصري يتلقى عرضاً لمواجهة خيتافي الاسباني

قدمت وكالة الأهرام للإعلان عرضاً للنادي الأهلي المصري لتنطيم مباراة ودية تجمعه بفريق "خيتافي الاسباني" يوم 18 فبراير/ شباط القادم في اسبانيا .

وتأتى المباراة على خلفية عقد الرعاية المُبرم بين الأهلى ووكالة الأهرام والذي ينص على تنظيم مباراتين وديتين للفريق في الموسم، تحصل الوكالة على عائدهما.

وتدرس لجنة الكرة بالاهلي العرض وإن كان الأقرب هو تأجيل البت في الموافقة على المباراة من عدمها قبل وضوح الرؤية حول موعد الدوري المزمع إقامته نهاية الشهر الحالي.

من ناحية أخرى أعرب مهاجم الأهلي السيد حمدي عن رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال حمدي في تصريح لصحيفة "الأهرام" إنه يسعى للاحتراف الخارجي في ظل عدم عودة الدوري حتى الآن وهو ما قد يؤثر على مستواه .